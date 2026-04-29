◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）この日一番の盛り上がりだった。吉川尚輝内野手（３１）は大歓声に包まれながら、小走りで三塁へ向かった。「三塁というのもあったので、すごく緊張しました」。６回の守備から途中出場。三塁での出場は２４日の中日との２軍戦（ナゴヤ）以来２回目で１軍の公式戦では初めて。昨秋の両股関節の手術から復活し、２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季初の１軍昇格。昨年