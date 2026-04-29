フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。ペア結成を支えた日本スケート連盟前強化部長の小林芳子さん（70）は「いろいろ思い出して…」と目に涙を浮かべながら会見を見守った。11年に木原をペアの体験会に誘ったことが始まり。19年夏のトライアウトで2人の相性の良さを見いだした。家族の説得にも尽力し、木原の父に「