「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）２９日のヤクルト戦に先発する阪神の高橋遥人投手（３０）は２８日、神宮球場でマウンドなどを入念に確認した。４月までに３完封なら、２リーグ制以降は球団初となる。ここまでの２勝は、いずれも完封勝利。中１６日の登板も「普通ですかね」と平常心で臨む。昨年８月２２日にも神宮で先発し、６回３安打１失点で１１奪三振と好投した。ただ、当時とメンバーは少し変わり、新戦