フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。泣き笑いの1時間で引退は五輪中に決断したことを明かした。今後は日本をペア大国にするべく「りくりゅうアカデミー」創設構想も明らかになり、改めてプロとして活動しながら指導者を志す決意を示した。積年の思いが、すぐにあふれ出た。会見開始3秒。あいさつを始めた三浦は、木