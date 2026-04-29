「オリックス１−７ソフトバンク」（２８日、京セラドーム大阪）頼みの救援陣が終盤７失点とタカ打線の餌食にされ、球団の本拠地連勝記録はついに１１でストップした。オリックス・岸田護監督（４４）は「勝ちパターンでいきましたけど、今日はやられました。（ここまで）本人らも頑張ってくれて、どこかでやられる時はある」と唇をかみしめた。“４度目の正直”で来日初勝利を目指していた新助っ人のジェリーを６回無失点、