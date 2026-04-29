締め付けから解放されながら、きちんと感も叶えたい。そんな女性の願いに応える「no-bu（ノーブ）」のブラレスウェアがさらに進化しました♡新たに開発された“調整パッド”により、一人ひとりのバストにフィットする自然な着心地を実現。自宅でも外出先でも心地よく過ごせる、新しいファッションの選択肢として注目を集めています。軽やかで快適な毎日を叶える、今注目のアイテムをチェックしてみてください♪ 進化