春場所と春巡業を心不全で全休した十両・翠富士が力士会に出席。夏場所出場には「出ますよ」と即答した。2月下旬に体調を崩して入院。「心臓自体は悪くなかったが、お酒の飲み過ぎと高血圧が原因」と説明する。降圧剤など投薬治療は継続し、食事も塩分を控えめにしている。28日から東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋で相撲を取る稽古を再開。「徐々に状態を上げていく」と話した。