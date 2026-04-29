初代タイガーマスクのデビュー４５周年記念特別イベントで、初代虎の佐山サトル（６８）が前田日明（６７）、藤原喜明（７７）、藤波辰爾（７２）とトークショーを行った。新日本やＵＷＦで共闘した盟友たちとの“史上初”の最強競演で昔話に花を咲かせ、佐山は「思い出は尽きないが、いい時代を過ごさせてもらった」と古き良き昭和プロレスを振り返った。アクロバティックかつ攻撃的なスタイルは後のプロレスや格闘技に大きな