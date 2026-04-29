「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）虎に試練が訪れた。阪神がヤクルトに大敗し、首位陥落となった。二回に左手首の骨折で離脱した近本に代わり「１番・中堅」でスタメン出場した福島と右翼・森下が“お見合い”して大量６点を失うと、中野と森下がそれぞれ自打球を当て、途中交代となった。それでも藤川球児監督（４５）は「９連戦は始まったばかり」と前を向いた。左翼席後方で鮮やかに打ち上がる花火は、勝利祝