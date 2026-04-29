「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）相手のチャンステーマばかりが響き、投手陣は真っ赤な渦に引きずり込まれた。今季ワーストの１８被安打に、３本塁打を被弾して１１失点。９連戦の初戦を託した巨人・則本昂大投手（３５）が打ち込まれ、流れを引き寄せられなかった。三回に２点を先制され、五回は坂倉に３ランを浴びるなど４失点。５回１２安打６失点と崩れた。「出力が落ちた部分があったので、その原因を突き止