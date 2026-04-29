「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）途中出場した巨人・吉川尚輝内野手（３１）がプロ１０年目で初となる三塁の守備に入った。２軍で練習はしていたこともあり「戸惑いとかはなかった」と淡々。その中でも本拠地で浴びた大声援には「サードっていうのもあったので緊張しました」。ベンチでは坂本と話をする場面も見られ「自分のことよりかはチームが勝てるように。そう思いながら明日以降やっていきたい」と表情を引