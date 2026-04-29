左肩痛で先場所を途中休場した横綱・大の里が28日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で稽古を行い、夏場所へ危機感を示した。三段目力士と連続で15番取って11勝4敗。引いて押し出されるなど不安を残す内容で「まだまだだと思う」と話した。春巡業を途中離脱した後は、治療をしながら調整。来月1日には横綱審議委員会による稽古総見が控える。「番数を増やして精度を上げていかないと、間に合わないかなと思う。また体を治療しなが