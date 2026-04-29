脊髄不全まひの重傷で序ノ口まで転落しながら3年ぶりに関取復帰を成し得た十両・炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が28日、東京・両国国技館で十両以上が参加する力士会に出席した。横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）からは「あらぁ〜」と迎えられ「懐かしいというか以前とは全然違う感じ。そこに自分も入るのは目標にしていたのでうれしさもある」と感慨深げだ。夏場所（5月10日初日、両国国技館）に向け、この日から関取衆との申し合いを