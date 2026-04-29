今年の春の褒章の受章者が発表され、新潟県内からは3人と1つの団体が受章しています。 長年にわたりボランティア活動に従事し、顕著な実績を挙げた人や団体に贈られる『緑綬褒状』は新潟市中央区の環境美化奉仕団体『新潟下町をよくする会』が受章しています。 また、市民の模範となるような技術を持つ人に贈られる『黄綬褒章』は新潟市中央区の本田官業取締役・本田岳史さんが受章。 社会福祉などの分野で優れた業績を残した