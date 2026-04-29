離島や中山間地域にある高校などでも生徒のニーズに応える教育を届けようと、新潟県が進めるオンライン教育の拠点配信センターが報道陣に公開されました。 【井上聖貴アナウンサー】 「こちらの教室には、大きなモニターとパソコン。ここから村上、佐渡、上越などの生徒に向けて多種多様な授業を配信します」 4月に開校した県立碧高校に同じく4月設置されたのは、県遠隔教育配信センター『Nʌ