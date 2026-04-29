「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）４勝目を目指して２９日の広島戦（東京ド）に先発する。広島出身の左腕にとってカープは特別。崇徳高時代には３連覇を見た。「一番身近な球団だったので楽しみです」と公式戦での初対戦を心待ちにし、９連戦ということも考えて「しっかり試合を作れるようにというのを考えて、その上で長いイニングを投げられたらベスト」と闘志を燃やし