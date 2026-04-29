ACミランは27日、26日のユベントス戦で左頬骨を骨折したクロアチア代表MFルカ・モドリッチ（40）が手術を受け、成功したと発表した。具体的な離脱期間には触れず「W杯を前に早期回復を願っている」と記した。準優勝の前々回、3位の前回に続き、出場すれば自身5度目となる今大会でも主将としてのけん引が期待される。同国代表のダリッチ監督は同日、同国連盟の公式Xで復帰を「全面的にサポートする」とコメントした。