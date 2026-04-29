お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が、心身の不調のため当面の間芸能活動を休止することが２８日、分かった。所属事務所・ホリプロコムが公式サイトで発表した。国民的人気タレントを、突然の不調が襲った。公式サイトでは「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要