初代タイガーマスク（６８＝佐山サトル）のストロングスタイルプロレス「デビュー４５周年記念特別イベント」（２８日、東京・後楽園ホール）は１３５０人超満員札止めの観衆を集め、大盛況に終わった。１９８０年代の新日本プロレス黄金時代をけん引。ＵＷＦのリングでも活躍すると、プロレス・格闘技の指導者としても多くの人材を育てた。現在はパーキンソン病とメニエール病で闘病生活を続けているが、この日は花道を歩いて