【経済指標】 【米国】 S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00 結果0.9% 予想1.15%前回1.19%（1.18%から修正）（前年比) 住宅価格指数（2月）22:00 結果0.0% 予想0.1%前回0.2%（0.1%から修正）（前月比) ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00 結果92.8 予想89.0前回92.2（91.8から修正） ＊リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00 結果3