Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』のシーズン2が、今秋、Netflixにて世界独占配信されることが決まった。併せて、場面写真が解禁となった。【写真】ネタバレ注意衝撃の『ストレンジャー・シングス』VOL1の最後を振り返る本作は、小さな町ホーキンスで不可思議な出来事が頻発し、真相解明に乗り出したマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスら4人の少年と謎の少女イレブンの友情と冒険を描いた『スト