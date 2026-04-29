◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）今季、ＦＡで加入した則本（巨）は５回６失点で負け投手。これで開幕から先発４試合勝ち星なしになった。巨人にＦＡ加入した投手のその年の先発初勝利までをみると（［勝］はその年の勝利数）年投手（１）（２）（３）（４）（５）＝［勝］９５川口和久−−○＝４００工藤公康○＝１２０６野口茂樹−＝００７門倉健●●●○※＝１１０