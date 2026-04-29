元格闘家の魔裟斗が納車された車を披露し、反響を呼んでいる。２８日にインスタグラムで「Ｍｅｒｃｅｄｅｓ‐ＡＭＧＧ６３Ｅｄｉｔｉｏｎｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ納車」とつづり、オレンジの車との２ショットをアップ。ＹｏｕＴｕｂｅでも「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定６０台のゲレンデ買ってた。」と題した動画アップし、「車を買いました」と報告。「これを逃したらちょっともう会えない車だったかも