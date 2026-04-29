◇パ・リーグオリックス1―7ソフトバンク（2026年4月28日京セラD大阪）オリックスは逆転負けで連勝は「4」、開幕2戦目から続けてきた京セラドームの連勝は「11」で止まった。1点リードの7回に山崎が同点とされると、同点の8回から登板した椋木が1死一、三塁から代打・中村晃に勝ち越し打を浴びるなど3点を失った。来日4度目の先発で6回無失点と好投したジェリーの初勝利はまたもお預けに。「これも野球の一部。次もチー