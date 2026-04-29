「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）試合後、阪神・大山悠輔内野手（３１）はグラウンドに一礼し、足早にロッカールームへと引き揚げた。後味の悪すぎる敗戦。それでも、まだ開幕から１カ月がたったばかりだ。チーム一丸で乗り越えるべきシーズン序盤の正念場。その中心に背番号３の頼もしい背中がある。６点のビハインドを背負った四回だ。１死から森下が右中間への二塁打を放ちチャンスメーク。続く佐藤輝が四球