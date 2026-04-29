「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）懸命にグラウンドを駆け回ったが、一瞬の判断が明暗を分けた。阪神・福島圭音外野手（２４）が近本の代役として、「１番・中堅」では初先発。プロ初の適時打を放ちながら、笑顔はなかった。「自分が何を求められているかを考えたら、やってはいけないプレーだった」。こう反省したのは二回の守備だった。無死一、二塁。古賀の右中間の打球を森下とお見合いしてしまった。これが