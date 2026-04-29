◇セ・リーグ広島11―1巨人（2026年4月28日東京D）7試合連続で先発マスクをかぶった広島・持丸がプロ初適時打を含む初の3安打で床田を援護した。3回先頭で右前打を放ち先制のホームを踏むと7回2死一、二塁では赤星から右越え適時打しプロ初打点も記録。9回には三塁への内野安打で猛打賞とした。「（初適時打は）一本出したいと思っていた。シンプルに打ち返すことを全部の打席でできたことが結果につながった」。今季2