「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）頭からタオルをかぶり、うつむきながら球場を後にした。阪神・才木浩人投手（２７）は報道陣の問いかけに「そうですね」と２度、同調したのみ。９連戦初戦を託されたが、自己ワーストタイの２回６安打６失点（自責点５）でＫＯされた。二回に歯車が狂った。先頭・赤羽の三ゴロを佐藤輝が悪送球。岩田の右前打で無死一、二塁とされた。続く古賀の打球は右中間への飛球。これを福