◇セ・リーグ中日3―0DeNA（2026年4月28日バンテリンD）井上竜をさらなる上昇気流に乗せる快投だった。中日・金丸が7回3安打無失点で2勝目を挙げ、チームを今季初4連勝に導いた。「表には出さずとも、心の中では、“絶対に勝つ”という強い気持ちで臨みました」“4度目の正直”で初めて投げ勝った。過去3戦全敗を喫していた東との投げ合いで、燃えた。5回2死一、三塁の危機では打者・東と対峙（たいじ）して、「打者の