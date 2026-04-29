「ファーム・交流戦、オイシックス２−１阪神」（２８日、ハードオフエコスタジアム新潟）来日初の１軍登板に向けて不安が残った。阪神先発のカーソン・ラグズデール投手（２７）が新潟の地で悪戦苦闘。終わってみれば３回２／３を１安打１失点（自責０）だったが、６四球と制球が定まらず、三回に喫した失点も自らの失策からだった。右腕は「もうちょっとストライクを投げないといけない」と反省しきり。平田２軍監督も「四