◇セ・リーグ中日3―0DeNA（2026年4月28日バンテリンD）楽天から4年ぶりに復帰した阿部が天敵攻略の千金弾を放った。1―0の4回1死二塁で東から右翼ホームランウイングへ1号2ラン。「勝てないとうれしさも半減する。勝ててよかった」23年4月30日から東に献上した連勝を11で止めた。左腕に黒星を付けたのは中継ぎだった22年9月30日以来、先発に限れば18年6月23日以来8年ぶりだった。19日に脳振とう特例措置で離脱した