デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）。今回は初めてプロ野球の試合が行われた日を取り上げる。◇◇１９３６年までに７球団が結成され、プロ野球催行への胎動が始まっていた。「東京巨人」「大阪タイガース」（阪神）「名古屋」（中日）「阪急」（オリックス）「大東京」（消滅）「名古屋金鯱」（消滅）「東京セネタース」（消滅）３６年４月２９日