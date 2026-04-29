春の叙勲が発表され、アニメ「機動戦士ガンダム」の生みの親である富野由悠季監督ら3875人が受章することになりました。アニメ監督富野由悠季氏（84）「アニメの映画を制作するというスタッフに対して、クリエーターとして認められてきたと思う」「春の叙勲」では、機動戦士ガンダムの生みの親で、アニメ監督の富野由悠季さんが旭日中綬章に選ばれました。富野監督は、今回の受章は自分個人ではなく、色を塗り、背景を描き、音を