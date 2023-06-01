2025年4月期にフジテレビ系で放送された木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の続編が、2026年秋に放送されることが決定した。 参考：『波うららかに、めおと日和』2025年大ヒットの必然 “ヒットメイカー”平野眞が語る現在地 累計発行部数250万部を突破している西香はちによる同名コミック（講談社刊）をドラマ化した本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦