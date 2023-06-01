昨年スポニチ賞ステイヤーズSを制した5歳牝馬ホーエリートは坂路、ポリトラックで汗を流した。泉助手は「雰囲気はいい。活気がある。徐々に気持ちが乗ってきた」と好気配を実感。輸送競馬では結果が出ておらず「今回は前々日輸送で臨みます」と対策を講じて戴冠を狙う。