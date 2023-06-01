6歳牝馬ヴェルミセルは昨年のエリザベス女王杯（8着）以来、2度目のG1参戦。初の海外遠征だったサウジアラビアのレッドシーターフHCは11着に敗れたが、帰国初戦で反撃に燃える。吉村師は「状態は凄くいいですよ。暖かくなって冬毛が抜け、体調は上がっています」と上昇ムードを伝える。昨年のダイヤモンドS3着で長距離適性は証明済み。「雨が降ってくれればさらにいいと思います」と道悪を希望した。