シンエンペラーは香港のクイーンエリザベス2世Cや米G1オールドフォレスター・ターフクラシックSから目標を切り替えて参戦。吉田一助手は「乗り込んで状態は上がってきている。具合は悪くない」と報告する。国内外のG1を転戦してキャリアは豊富だが、3000メートル以上の長距離戦は初めて。京都は勝利した23年京都2歳S以来となる。「折り合いに不安はない。乗り方一つで距離は持つのでは」と展望した。