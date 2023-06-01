アクアヴァーナルは火曜朝、坂路をゆったり駆け上がり、29日の最終追いに備えた。安部厩務員は「順調ですよ」と好気配をアピール。前走阪神大賞典2着時の馬体重478キロは23年7月のデビュー戦から40キロ増。「昨年4月に1勝クラスを勝ったことを考えれば、この1年でよくG1に出られるまで成長したなと。よくカイバを食べてくれて、前回は体に余裕があったし今回は少しマイナス（体重）で出そうかなと思います」と期待を寄せた。