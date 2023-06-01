中国メディアのIT之家は27日、韓国の自動車メーカー、Kia（キア）のソン・ホソン最高経営責任者（CEO）が中国の競合企業と真っ向勝負するため欧州での値下げを示唆したとする記事を掲載した。ロイター通信の報道として伝えたところによると、ソン氏は、キアが今年、欧州における中国の競合企業のモデルとの価格差を、市場によって異なるものの以前の20％〜25％から15％〜20％に縮小したと述べた。中国の自動車メーカーは、国内経済