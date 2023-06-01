◎今季初昇格のヤクルト・内山にどんな言葉をかけたか聞かれた池山監督は「私のこと覚えてますか？って」。忘れていたら大問題です…。◎26日の試合後に打順の組み替えを示唆していたヤクルト・池山監督。「いじりましたよ。まあ、スコアボード見てください」。このやりとりが数回続きました。◎報道陣の取材を受ける際、わざと壁に背中をピタッとつけて“気をつけ”の姿勢になったDeNA・島田に、牛田成樹広報は「身長を測る