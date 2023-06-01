フジテレビは29日、昨年4月期に「木曜劇場」枠で放送された女優・芳根京子（29）主演の連続ドラマ「波うららかに、めおと日和」の続編を今年秋に放送すると発表した。芳根は「あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！」と意気込みを語り、夫役の俳優・本田響矢（26）も「実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた一人（笑い）」と続編に期待を膨らませた。多くの視聴者の心に温かな癒やしを届けた同作は、累計250万部