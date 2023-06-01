政治や芸術、文化などの分野で功績を残した人に贈られる春の叙勲の受章者が発表され、厚生労働相や復興相などを歴任した根本匠さんが旭日大綬章に選ばれました。根本氏は安倍政権で復興相や厚労相を務めました。被災地選出の国会議員として復興に尽力し、旭日大綬章を受章しました。旭日大綬章・根本匠さん（75）「福島の復興は政治家・根本匠の使命であり、課せられた課題だと思っておりますので、これからも生涯現役のつもりで頑