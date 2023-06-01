俳優の芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演し、2025年4月期フジテレビ系木曜劇場で放送された『波うららかに、めおと日和』の続編が秋に放送されることが29日、発表された。昭和11年の春から始まった前作から１年の月日を経て、続編の舞台は昭和12年となり、新たな夫婦の恋物語を描く。【写真】一生推せます…笑顔でハートポーズを決める芳根京子＆本田響矢本作は、累計250万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講