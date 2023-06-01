ＡＫＢ４８が２８日、都内で行われた「ＵＰ−Ｔ×ＡＫＢ４８Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」にＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８の代表メンバーと、実業家のひろゆきこと西村博之氏（４９）と出席した。各グループ５人ずつ３０人が登壇。６グループがそろうのは８年ぶりだといい、パフォーマンス対決などで競い合った。小栗有以（２４）は「４８グループは人数が多いだけでなく個性が豊かでおもしろい」