文部科学省は今年度から、人工知能（ＡＩ）や半導体、量子技術などの先端分野で、大学と産業界が連携して研究人材の育成を図る事業に取り組む。２８日に、年間最大５億円を助成する大学の公募を始めた。高市政権が集中投資する「戦略１７分野」を中心に、国際競争が激化する技術の研究開発力強化につなげる。支援対象となる研究は「物理・工学」「資源・エネルギー」「機械・電気」「情報・通信」「生命科学・化学」の５領域に