マンガ家の里中満智子さん（78）も旭日中綬章を受章する。「アリエスの乙女たち」「天上の虹」など、数々のヒット作を生み出し、日本漫画家協会理事長など要職を歴任。マンガ文化の地位向上にも大きく貢献した。「若い人たちの励みとなって、厳しい道のりを切り開いていくささやかな力になれたらうれしく思います」とコメントを出した。1964年にデビュー。「マンガが市民権を得ていない時代、マンガ家になりたいと口に出すこ