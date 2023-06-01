ファミリーマートのプライベートブランド「コンビニエンスウェア」のソックス伊藤忠商事の子会社で、今年で会社設立から45周年となるコンビニ大手。「ファミマ」の愛称で親しまれている。西友ストアー（現西友）の事業として、1973年に埼玉県狭山市で開いた1号店が始まりだ。（共同通信社＝増井杏菜記者）1978年に千葉県内でフランチャイズ1号店も開業し、1981年に会社を設立した。1989年、今も広く浸透する「あなたと、コンビ