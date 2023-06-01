政府は2026年春の叙勲受章者を29日付で発表した。今回最高位の旭日大綬章には元総務相の佐藤勉さん（73）、元文部科学相の中川正春さん（75）、元和歌山県知事の仁坂吉伸さん（75）ら10人を選出した。マンガ家の里中満智子さん（78）や、「機動戦士ガンダム」生みの親でアニメーション映画監督の富野由悠季（本名・富野喜幸）さん（84）には旭日中綬章が授与される。受章者は旭日章853人、瑞宝章3022人で計3875人。このうち女