政府は２９日付で、２０２６年春の叙勲受章者３８７５人（うち女性４４５人）を発表した。発令も同日付。旭日大綬章は、文部科学相などを歴任した中川正春さん（７５）、厚生労働相などを歴任した根本匠さん（７５）ら１０人が選ばれた。瑞宝大綬章は、元内閣法制局長官の近藤正春さん（７０）が受章した。芸術文化の分野では、漫画家の里中満智子さん（７８）、アニメーション監督の富野由悠季さん（８４）らが旭日中綬章に