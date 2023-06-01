J1百年構想リーグ西地区首位の神戸は29日にホームでリーグ戦のC大阪戦を行う。サウジアラビアで集中開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）終了後初の国内戦。MF満田誠は「自分たちがACLEで感じた相手を圧倒する力を、逆に自分たちがJリーグの舞台で出したい。相手に圧を感じさせるようなプレーや迫力を出していければ良い」とアジアでの経験を糧にすると誓った。同大会の準決勝アル・アハリ戦（サウジアラ